В «Барселоне» рассчитывают, что продажи двух игроков позволят зарегистрировать новичков.

Речь идет о трансферах Усмана Дембеле в «ПСЖ» за 50 млн евро и Франка Кессиэ за 15 млн в саудовский «Аль-Ахли». Эти продажи принесут «Барсе» 65 млн, что эквивалентно сумме, заложенной в экономическом рычаге, который хотел активировать каталонский клуб.

Под рычагом понималась продажа доли в Barça Studios. Сначала ее хотели продать компаниям Orpheus Media и Socios.com, а на вырученные средства Ла Лига позволила бы зарегистрировать контракты и новичков. Однако сделка застопорилась, компании хотели отложить платежи.

Затем «Барса» хотела продать долю в Barça Studios немецкому фонду, но сделка так и не состоялась. Продажа Дембеле и Кессиэ стала бы отличной альтернативой рычагу – не говоря уже о разгрузке фонда заработной платы.

Это позволит клубу зарегистрировать как новые контракты – Гави, Рональда Араухо, Серджи Роберто, Маркоса Алонсо, Иньяки Пеньи и Бальде, – так и недавно подписанных Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Ориоля Ромеу.

Таким образом, Хави мог рассчитывать на всех в дебютном матче Ла Лиги в следующее воскресенье. (sports.ru)