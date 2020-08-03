В Балтийском море начались российские военные учения

В акватории Балтийского моря начались учения «Океанский щит-2020». Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Минобороны РФ.

«В учениях задействовано более 30 кораблей различных классов, морская авиация, подразделения береговых войск, ПВО и морской пехоты», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе учений будут выполнены пуски ударных и зенитных ракет, а также артиллерийские стрельбы.

Отмечается, что на первом этапе учений «боевые корабли выполнили выход из пунктов базирования, отработав задачи противоминного обеспечения с привлечением групп минно-тральных кораблей, после чего осуществили развертывание в назначенные районы Балтийского моря».