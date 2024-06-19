Порядка тысячи военнослужащих 12 стран НАТО участвуют в учениях, проходящих на Балтийском побережье Польши, сообщило в среду агентство PAP.

«В тактических учениях EURETEX 24 принимают участие около тысячи военнослужащих», — говорится в сообщении.

«EURETEX 24 — это тактические учения, проводимые раз в два года непосредственно Еврокорпусом. В этом году 16-е мероприятие пройдет в Учебном центре Сухопутных войск в Дравско-Поморском воеводстве (находится на севере Польши, на побережье Балтийского моря)», — уточнило агентство.

Сообщается, что в двухнедельных практических учениях принимают участие солдаты из Германии, Испании, Польши, Италии, Румынии, Чехии, Дании, Бельгии, Венгрии, Эстонии, Литвы и США) и штаб-квартиры Еврокорпуса.

В ходе учений военнослужащие будут выполнять задачи в том числе в рамках военной инженерии, водолазного дела, обезвреживания взрывчатых веществ, химической и биологической защиты, а также метеорологии и океанографии, сообщает агентство.

Позже оно сообщило о заходе в порт польской Гдыни десантно-вертолетного корабля США.(interfax)