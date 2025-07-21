Президент Польши Анджей Дуда дважды упал с доски для серфинга, когда проводил время в прибрежном курортном поселке Юрата на севере Польши. Об этом 20 июля сообщила польская газета Fakt, корреспонденты которой наблюдали за тренировкой главы государства.

«Президент упал дважды. <…> Дуда занимался серфингом, как всегда, в морской зоне, которая огорожена <…> Дуда был одет в каску и специальный защитный жилет. Когда президент упал, тут же появились его службы на помощь», — говорится в публикации.

В издании уточнили, что Дуда вот уже на протяжении «некоторого времени» увлекается джетсерфингом (джетсерфинг (мотосерфинг) — вид спорта и водных развлечений, который подразумевает под собой катание и выполнение трюков на доске для серфинга, которая оснащена электродвигателем), а его тренировки являются «эффективными и динамичными».

Кроме того, отмечается, что Дуда, возможно, в последний раз отдыхает на этом курорте в качестве главы государства, так как через несколько недель, 6 августа, его на этом посту сменит избранный президент Кароль Навроцкий.