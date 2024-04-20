В связи с весенним сезоном Исполнительная власть города Баку 20 апреля провела в столице очередной общегородской субботник и акцию по посадке деревьев.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, с использованием техники коммунальных хозяйственных служб ИВГБ с утренних часов безвредными для растений и живых существ моющими средствами были вымыты главные улицы и проспекты, а сотрудниками службы — обочины тротуаров, бордюры и фонарные столбы, перила, скамейки установленные в парках и зонах отдыха, была проведена уборка дворов и жилых кварталов.

Работники сферы общественного питания, торговли и других объектов, присоединившиеся к призыву ИВГБ, также участвовали в субботнике, очистили витрины своих объектов. Вместе с тем, коллективы предприятий, учреждений и организаций, жители города также приняли активное участие в субботнике.

Сотрудниками Хозяйственного объединения по озеленению города Баку была смыта пыль с деревьев, растущих вдоль основных магистралей и проспектов, в связи с сезоном проведен агротехнический уход за деревьями и зелеными насаждениями, внесены в почву удобрения. В это же время на территории города высаживаются новые деревья, кустарники, цветы, соответствующие климату Абшерона, создаются композиции из разноцветных цветов, проводится обновление зеленых насаждений, газонного покрытия в парках.

Также в связи с исполнением Распоряжения Президента Ильхама Алиева об объявлении 2024 года в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира при совместной организационной поддержке Исполнительной власти города Баку и Общественного объединения «Региональное развитие» в Гарадагском районе столицы была проведена очередная акция по посадке деревьев. В ходе акции было посажено 400 новых деревьев, отобранных в соответствии с местными климатическими условиями. Акции по посадке деревьев прошли и в других районах столицы.

Все необходимые меры по поддержанию санитарной чистоты столицы на должном уровне и расширению зеленых насаждений будут продолжены.