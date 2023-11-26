Пропалестинские организации провели в Лондоне очередное шествие – впервые после масштабной акции, устроенной в День перемирия 11 ноября. Активисты осуждали Израиль за войну против ХАМАС и требовали полного прекращения огня в секторе Газа.

По информации столичной полиции, хотя в целом участники демонстрации вели себя миролюбиво и большинство собравшихся соблюдали правопорядок, тем не менее во время марша были задержаны 15 человек,

Среди прочего протестующих задерживали за разжигание ненависти, нарушение общественного порядка, поддержку ХАМАС (в Британии группировка признана террористической и запрещена, равно как и выражение поддержки в ее адрес), владение оружием и нападение на сотрудника экстренных служб.

Демонстранты несли плакаты с призывами «освободить Палестину», осуществить «деколонизацию», многие из них также скандировали лозунг «От реки до моря» – один из официальных девизов ХАМАС и ряда других джихадистских группировок, подразумевающий создание на территории от Иордана до Средиземного моря (то есть на всей территории Израиля и палестинской автономии) единого исламистского палестинского государства.