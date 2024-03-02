Тысячи израильтян приняли участие в четырехдневном шествии, которое завершилось в субботу вечером в Иерусалиме массовой акцией протеста. Ее участники потребовали от правительства Израиля немедленно заключить сделку с палестинскими радикалами, чтобы освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, передает издание The Times of Israel.

По его информации, шествие собрало порядка 15 тыс. участников. Среди них были родственники заложников, находящихся в палестинском анклаве, оппозиционные политики, общественные деятели.

Марш стартовал 28 февраля возле кибуца Реим у границы с сектором Газа, пострадавшего во время вторжения в Израиль вооруженных отрядов сторонников радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Четыре дня колонна демонстрантов следовала по дорогам страны к Иерусалиму, где в субботу вечером, по завершении шаббата, состоялся большой митинг протеста.

Акция состоялась на Парижской площади рядом с резиденцией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.