После четырехдневного марша протеста по городам Израиля тысячи граждан провели вечером в субботу, 2 марта, демонстрацию в Иерусалиме с призывом к властям сделать все для освобождения людей, похищенных террористической группировкой ХАМАС. В демонстрации приняли участие как минимум 20 тысяч человек, сообщает агентство AFP.

Главный митинг в Иерусалиме прошел на Французской площади, рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Родные заложников и солидарные с ними люди потребовали от правительства заключить сделку для освобождения заложников.

Крупные акции протеста также прошли в ряде других городов Израиля. В Тель-Авиве протестующие перекрыли крупное шоссе Бегина — по сообщениям СМИ, оттуда их вытеснила полиция. (DW)