В Баку полиция применила оружие

29 марта 2021 года примерно в 23:40 в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и ношении огнестрельного оружия, ранее неоднократно осужденный за тяжкие преступления Вюсал Самедов при задержании на территории Ясамальского района не подчинился законным требованиям полицейских, оказав сопротивление, наехал на своем автомобиле «Saipa» на два полицейских служебных автомобиля и попытался скрыться с места происшествия.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Сообщается, что для задержания В.Самедова сотрудники полиции открыли предупредительный огонь в воздух из служебного оружия, а затем по задней двери и шине этого автомобиля и сумели остановить его.

Водитель В.Самедов и пассажиры – ранее судимые Абид Исмаилов и Амрах Ахмедов задержаны.

Во время обыска в автомобиле было обнаружено 26 свертков с героином и метамфетамином.

Во время инцидента был нанесен ущерб служебному автомобилю полицейских, задержанный Ахмедов госпитализирован с ранением, его состояние удовлетворительное.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти), 234.4.1 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) и 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере).

Следствие продолжается.