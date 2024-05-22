Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает # со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро «Кёроглу»;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка «Деде Горгуд»;

4. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро «20 Января»;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро «Азадлыг проспекти»;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.