В настоящее время наблюдаются афтершоки после сильного землетрясения в Каспийском море.
Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.
Напомним, сегодня в Азербайджане произошло сильное землетрясение.
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 08:16 по местному времени.
По предварительным данным, очаг землетрясения магнитудой 5,6 залегал на глубине 68 км в Каспийском море.
Подземные толчки ощущались в столице и других городах.