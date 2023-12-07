В настоящее время наблюдаются афтершоки после сильного землетрясения в Каспийском море.

Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Напомним, сегодня в Азербайджане произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 08:16 по местному времени.

По предварительным данным, очаг землетрясения магнитудой 5,6 залегал на глубине 68 км в Каспийском море.

Подземные толчки ощущались в столице и других городах.