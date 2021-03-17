В Баку еще 3 школы закрылись из-за коронавируса

Бакинские школы №№ 39, 59 и 98 перейдут на обучение в дистанционной форме.

Об этом говорится в сообщении Управления образования столицы.

COVID-19 заразились учитель школы № 98, два педагога, замдиректора и технический работник школы №39, а также директор школы № 59.

На основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии в указанных учебных заведениях 14 дней занятия будут проводиться в онлайн-формате.

Также в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом среди учащихся и учителей в средних школах № № 30 и 13 города Гянджи принято решение о проведении занятий в дистанционной форме.

Напомним, ранее школы № № 12, 26, 31, 36 и 37 в Гяндже также были переведены на дистанционное обучение.