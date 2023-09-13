В бельгийском городе Шарлеруа протестующие совершили поджог четырех школ из-за введения нового обязательного предмета о сексе и сексуальной ориентации. Об этом пишет издание SudInfo.

Двухчасовой ежегодный курс стал обязательным для школьников 11-12 и 15-16 лет с текущего года. По словам авторов курса, он ответит на вопросы подростков по таким деликатным темам, как «сексизм, сексуальное насилие и гендерные стереотипы».

Противники нового предмета опасаются, что детям будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации. Исламские и католические организации призвали провести протесты против этого предмета.

Бельгийская полиция проводит расследование случаев попыток поджога школ в Шарлеруа и обещает найти злоумышленников.