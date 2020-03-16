В Баку частично отменяются концерты и на апрель, а музеи присоединяются к акции #MuseumFromHome

Ситуация вокруг пандемии COVİD-19 продолжает вносить коррективы в план массовых мероприятий по всему миру.

Так, в Баку была приостановлена деятельность музеев, расположенных в Ичеришехер. Как уже сообщалось в #, эта мера была предпринята в рамках поручения оперативного штаба при Кабмине о проведении мероприятий по социальной изоляции в рамках профилактики против коронавируса.

Как сообщает #, директор Музейного центра «Ичеришехер» Амина Меликова сделала заявление на своей странице в соцсети Facebook:

«В связи с временным закрытием музеев в Ичеришехере и по всему миру из-за короновируса, мы присоединяемся к акции посещения музеев онлайн под хештегом #MuseumFromHome. Ежедневно в 12.00 и 15.00 до19 марта наши музейные специалисты в прямом эфире будут рассказывать об архитектурных памятниках, музейных экспонатах и т.д». При этом, директор центра подчеркнула, что посетители виртуальных экскурсий смогут задавать интересующие вопросы экспертам.

Напомним, что впервые онлайн выставку в Баку устроил Азербайджанский национальный музей ковра.

Между тем, неясной остается ситуация с возобновлением деятельности концертных залов и театров в Баку.

На днях организаторы отменили бакинский концерт Кристины Орбакайте, который должен был состояться 15 апреля в Центре Гейдара Алиева. Новая дата выступления российской звезды назначена на 14 октября.

Перенесен концерт Зейнаб Ханларовой. Новая дата выступления легендарной артистки на цене Бакинского конгресс центра — 3 мая.

В то же время, некоторые концерты, ранее запланированные на апрель, по информации на данный момент, состоятся. Это выступление звездных братьев Рауфа и Фаика 8 апреля в Elektra Events Hall, концерт Элджея 25 апреля на этой же сцене, а также «сольники» Фидан Гаджиевой 11 апреля и Ильгара Мурадова 14 апреля в Оперной студии, и концерт популярной певицы Дамла на главной сцене Баку – во Дворце Гейдара Алиева 25 апреля.