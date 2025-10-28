Макрону следует отправлять военных не в Украину, а на охрану французских музеев.

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщение Службы внешней разведки РФ о том, что по указанию Макрона Генштаб ВС Франции готовится отправить в Украину воинский контингент.

«По данным на 2025 год, во Франции 1 123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней опасностью и правобеспорядком», — написала она в своем Telegram-канале.