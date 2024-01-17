Победа России в Украине не зависит от «позволения» Макрона.

Как сообщает #, об этом представитель МИД России Мария Захарова сказала в ответ на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что позволить России победить — якобы значит подвергнуть риску то, что «правила международного порядка» не будут соблюдаться.

«Если Макрон располагает копией упомянутых «правил», просьба поделиться. Что касается победы, то победа не зависит от «позволения» Эмманюэля Макрона или кого-либо другого», — прокомментировала дипломат в своем Telegram-канале высказывания французского лидера.

Отметим, на пресс-конференции Макрон сказал, что России нельзя позволить, чтобы она одержала победу в войне в Украине, потому что это поставит под угрозу установленные правила международного порядка.