Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на его инициативу о перемирии на Украине на время Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова отметила, что Макрону стоило выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта.
«От слова Франции наверняка там многое зависит», — сказала дипломат.
До этого Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.