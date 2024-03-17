Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону прекратить поставки вооружений Киеву в ответ на его инициативу о перемирии на Украине на время Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что Макрону стоило выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта.

«От слова Франции наверняка там многое зависит», — сказала дипломат.

До этого Макрон заявил, что Франция предложит России установить режим прекращения огня на период Олимпийских игр в Париже.