Белый дом собирается проверить музеи Смитсоновского института на соответствие «историческому видению» президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на письмо секретарю учреждения Лонни Банчу сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В документе Белый дом изъявил желание обеспечить, чтобы музеи отражали «единство, прогресс и ценности, определяющие историю США». Власти также сослались на указ Трампа «О восстановлении правды и здравомыслия в американской истории».

В соответствии с данным указом «всесторонней проверке» будут подвергнуты выставки, сайты и социальные сети музеев Смитсоновского института.