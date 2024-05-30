Миллиардер Илон Маск может стать советником Дональда Трампа, если тот победит на президентских выборах и вернется в Белый дом снова.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп и Маск провели переговоры о способах предоставления миллиардеру официального влияния на политику, связанную с безопасностью границ и экономикой. В последнее время Маск публично высказывается по этим вопросам.

Издание отмечает, что Маск с инвестором-миллиардером Нельсоном Пельтцем проводит кампанию влияния в элитных кругах, убеждая не поддерживать переизбрание действующего президента Джо Байдена.

Еще два года назад между Трампом и Маском были напряженные отношения. Оба публично обменивались оскорблениями, но сейчас между ними налаживаются дружеские связи. Как говорят источники, Трамп и Маск разговаривают по телефону несколько раз в месяц.

По данным WSJ, миллиардер и кандидат в президенты обсудили вопросы иммиграции, технологии и науки, а также развитие Космических сил США. Их взгляды и интересы стали более согласованными. Маск дал понять, что его интересует гораздо больше, чем просто выписать чек на кампанию Трампа.

Он решил использовать свое влияние в элитных деловых и технологических кругах, чтобы помочь Трампу победить Байдена. Один из источников в окружении Маска рассказал, что он мотивирован тревогой относительно направления развития страны. В частности, миллиардер выступил против «вируса, пробужденного разума», который является источником либеральной политики.

Потенциально, Маск может занять должность, которая ранее соответствовала должности, которую ранее занимал Исаак Перлмуттер, бывший глава Marvel и доверенное лицо Пельца и Трампа. (unian.net)