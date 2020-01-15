В Баку был подписан меморандум о взаимопонимании между компанией Total E&P Absheron и посольством Франции

В Баку 15 января был подписан Меморандум об официальном взаимопонимании между компанией Total E&P Absheron и посольством Франции, сообщает Trend.

Документы подписали ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, профессор Мустафа Бабанлы, ректор Страсбургского университета Мишель Денекен, посол Франции в Азербайджане Закари Грос, президент компании Total E&P Absheron Регис Агут и председатель правления ОАО PASHA Bank Талех Кязимов.

В этот же день был подписан Меморандум о взаимопонимании между компанией Total E&P Absheron, Страсбургским университетом (Unistra) и UFAZ (совместный проект французско-азербайджанского университета под руководством Университета Страсбурга и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности), а также между PASHA Bank, Страсбургским университетом (Unistra) и UFAZ — в рамках укрепления и развития профессионального сотрудничества в области образования и науки.

Отметим, что между UFAZ и PASHA Bank были проведены различные встречи для участия студентов в программе практики банка и продолжения своей карьеры здесь после окончания. Так, 17 сентября 2019 года студенты четвертого курса, обучающиеся по специальности компьютерных наук в UFAZ, в рамках «Дней карьеры UFAZ», впервые побывали в цифровой лаборатории PASHA Bank. Команда PASHA Bank, которая является постоянным гостем UFAZ, провела интерактивные встречи со студентами по таким темам, как значение навыков поведения на рынке труда ИКТ.