Завершилось исполнение распоряжения Президента Ильхама Алиева о помиловании ряда осужденных по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Распоряжение было исполнено в Пенитенциарной и Пробационной службах министерства юстиции Азербайджана.

Согласно распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек — от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек — от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и лица, приговоренные к наказанию условно).

Это самый масштабный акт помилования, принятый в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых распространяется распоряжение.