В Азербайджане зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 202 человека излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, 2 пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 33 824 случая заражения коронавирусной инфекцией, из которых 31 058 человек излечились, 497 человек умерли, 2 269 человек продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 8 054 теста, за истекший период — 804 513 тестов.