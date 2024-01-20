С начала января 2024 года в Армении зафиксированы случаи гибели троих военнослужащих в небоевых условиях — самоубийство, убийство и несчастный случай.

Об этом сообщает News.am со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Сообщается, что в 2023 году зарегистрировано 53 случая гибели военнослужащих в результате нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, военной техникой или другим военным имуществом, материалами, устройствами или предметами, представляющими наибольшую опасность для окружающей среды. Из них 15 военной умерли в связи с пожаром в расположенной в селе Азат казарме.