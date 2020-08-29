В Азербайджане выявлено 188 новых случаев заражения СOVID-19

В Азербайджане зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 118 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, два пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 36 174 случая заражения коронавирусной инфекцией, 33 576 человек излечились, 529 пациентов умерли, 2 069 — продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 6 384 теста на коронавирус, всего — 910 890.