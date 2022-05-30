В Азербайджане выявлено еще 1 случай заражения коронавирусом, 2 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено новых случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 759 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 988 человек вылечились, 9 713 скончались, число активных больных – 48.

За прошедшие сутки проведено 1 706 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 892 285 тестов.