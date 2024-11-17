Американские медики заявили о первом в США случае заражения человека ранее выявленным в Африке штаммом оспы обезьян, сообщает в субботу Associated Press.

Человек, заразившийся новым штаммом, вернулся в США после поездки в Восточную Африку. В настоящее время он проходит лечение в больнице в Калифорнии.

Новый, более заразный, штамм оспы обезьян появился ранее в этом году. С конца сентября было выявлено более 3,1 тыс. зараженных, в основном в Бурунди, Уганде и Демократической Республике Конго.

Также о случаях заражения сообщали в Германии, Индии, Великобритании и других странах.