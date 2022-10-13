Кабинет Министров Азербайджана принял решение о создании Государственной комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Для организации текущей деятельности Госкомиссии создан Секретариат комиссии, состоящий из 5 штатных единиц.

Секретариат будет заниматься подготовкой и организацией обсуждений проектов вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, экспертной и рабочей группы, плана работы комиссии, а также проектов юридических актов с участием членов экспертной или рабочей группы.

​​​​​​​Секретариат также обеспечивает распространение информации по рассмотренным вопросам и решениям, принятым на заседаниях комиссии, в средствах массовой информации по согласованию с председателем комиссии и выполняет другие задачи, связанные с осуществлением деятельности комиссии.