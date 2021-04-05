В Азербайджане расширен перечень товаров, облагающихся акцизными налогами

От 15-процентной ввозной таможенной пошлины освобождены ввозимые в Азербайджан (обработанные, полуобработанные, либо в виде порошка) серебро (в т. ч. серебро с золотым или платиновым гальваническим покрытием), золото (в т. ч. золото с платиновым гальваническим покрытием) и платина.

В то же время от 15-процентной ввозной таможенной пошлины освобождены ювелирные изделия из драгоценных металлов, с гальваническим покрытием их драгметаллов или без него, а также слитки.

От 15-процентной ввозной таможенной пошлины освобождены ввозимые в Азербайджан обработанные или необработанные алмазы, но не обрамленные и не скрепленные.

Одновременно расширен перечень товаров, облагающихся акцизными налогами.

Согласно решению, на все курительные табаки, за исключением табака для кальяна и производственного назначения, «гомогенизированный» или «восстановленный» табак, жевательный или нюхательный табак, а также на табаки для кальяна будет взиматься акцизный налог в размере 30,0 манатов на каждый килограмм.

В то же время акциз на ввозимую в Азербайджан жидкость для электронных сигарет повышен в 5 раз.

Согласно решению, для ввозимых в страну электронных сигарет будет применяться акцизный налог в размере 100 манат за 1 литр жидкости. Раньше эта цифра составляла 20 манатов.

Акцизным налогом также будут облагаться табак и табачные изделия, потребляемые в результате нагревания (пара). На 1000 единиц табака и табачных изделий, потребляемых в результате нагревания (пара), установлен акциз в размере 12,9 маната.

Повышен акцизный налог также на ввозимые в страну табачные сигареты и сигариллы.

Согласно постановлению, за 1000 штук импортируемых в страну сигарет, содержащих табак, и сигарилл, установлен акцизный налог в размере 43 маната. Ранее данный налог составлял 39 манатов.

Как сообщает АПА, соответствующее изменение Кабинет министров внес в «Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, в ставки импортных таможенных пошлин и в ставки экспортных таможенных пошлин».

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней со дня его опубликования.