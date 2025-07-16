Расширяется перечень документов, необходимых для приобретения прав на объекты недвижимости.

Как сообщает AПA, это отражено в изменениях к указу Президента Ильхама Алиева «Об утверждении Перечня документов, подтверждающих приобретение прав на объекты недвижимости, приобретённые и возникшие до вступления в силу Закона Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимости».

В соответствии с указом, Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики будет обеспечивать регистрацию прав на недвижимое имущество в государственном реестре недвижимости на основании фактических данных о состоянии объекта, если будет обнаружено несоответствие между показателями, указанными в договорах аренды, распоряжениях о предоставлении жилья и договорах, нотариально удостоверенных с местными органами государственной власти, министерствами, государственными комитетами, главными управлениями, предприятиями, учреждениями, организациями или соответствующими кооперативными организациями, профсоюзами и другими общественными организациями, и фактическими характеристиками жилых помещений, включённых в государственный или общественный жилищный фонд и переданных в частную собственность.