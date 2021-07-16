Кабинет министров принял постановление в связи с лицами, удостоенными звания «Герой Отечественной войны».

Как сообщает АПА, в пояснительной записке к постановлению Кабинета Министров говорится, что в учебных заведениях будут организованы стенды, уголки, музеи, посвященные национальным героям, шехидам, участникам войны.

В то же время, согласно постановлению, Кабинет Министров, Конфедерация профсоюзов Азербайджана и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана подготовят предложения по принятию Закона Азербайджанской Республики о привилегиях и льготах героев Отечественной войны.