«С 10 ноября 2020 года по настоящее время 65 человек погибли в результате взрыва мин».

Как передает #, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева во время выступления на «круглом столе» на тему «Защита лиц с инвалидностью и жертв мин в Азербайджане».

Она отметила, что большинство погибших — гражданские лица:

«В результате взрыва мин 272 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего с 1991 года по настоящее время 3416 человек зарегистрированы в качестве пострадавших от мин, из них 357 — дети, 38 — женщины».