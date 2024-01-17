В Таиланде в результате взрыва, произошедшего на предприятии по производству петард для отпугивания птиц, погибло как минимум 17 человек.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Thai Rath.

Инцидент произошел в провинции Супханбури в центральной части Таиланда.

Радиус поражения взрыва составил 50-100 м. На работу в этот день вышли около 20 сотрудников фабрики.

В ноябре 2022 года на этом предприятии уже был аналогичный инцидент. Тогда погиб один человек, еще трое получили серьезные травмы.