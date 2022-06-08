Определена новая классификация общеобразовательных учреждений.

В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы “Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья”, “Об образовании” и “Об общем образовании”.

Согласно изменениям, количество типов общеобразовательных учреждений было увеличено с 13 до 14.

— начальная общеобразовательная школа;

— средняя общеобразовательная школа;

— полная средняя общеобразовательная школа;

— лицей;

— гимназия;

— интегрированная общеобразовательная школа;

— специальная общеобразовательная школа;

— общеобразовательная школа интернатного типа общего назначения;

— лицей интернатного типа;

— гимназия интернатного типа;

— общеобразовательная школа интернатного типа с интегрированным обучением;

— специальная общеобразовательная школа интернатного типа;

— санаторная общеобразовательная школа интернатного типа;

— другие школы.