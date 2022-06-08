Определена новая классификация общеобразовательных учреждений.
В связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы “Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья”, “Об образовании” и “Об общем образовании”.
Согласно изменениям, количество типов общеобразовательных учреждений было увеличено с 13 до 14.
— начальная общеобразовательная школа;
— средняя общеобразовательная школа;
— полная средняя общеобразовательная школа;
— лицей;
— гимназия;
— интегрированная общеобразовательная школа;
— специальная общеобразовательная школа;
— общеобразовательная школа интернатного типа общего назначения;
— лицей интернатного типа;
— гимназия интернатного типа;
— общеобразовательная школа интернатного типа с интегрированным обучением;
— специальная общеобразовательная школа интернатного типа;
— санаторная общеобразовательная школа интернатного типа;
— другие школы.