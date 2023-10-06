Заседание по уголовному делу Хачатуряна Вагифа Черкезовича, одного из участников геноцида, совершенного 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района членами незаконных армянских вооруженных формирований, будет проводиться под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Как сообщает #, предварительное заседание суда назначено на 13 октября.

Потерпевшими по делу признаны 58 граждан и исполнительная власть Ходжалинского района.

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Были убиты 25, ранены 14 азербайджанцев, а 358 жителей села стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.