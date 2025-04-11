Работы по восстановлению пассажирского железнодорожного сообщения между Баку и Тбилиси продолжаются, однако точная дата возобновления рейсов пока не определена. Об этом агентству BPN сообщили в «Грузинской железной дороге» (ГЖД).

«Стороны ведут интенсивную работу, и конкретная дата восстановления движения будет объявлена позднее», — заявили в ГЖД.

Прямое железнодорожное сообщение между Грузией и Азербайджаном прервано уже более пяти лет. С начала пандемии попасть из одной страны в другую можно было только воздушным путём. Азербайджан многократно продлевал режим карантина, последний раз — до 1 июня 2025 года.

В феврале, до очередного продления карантинных ограничений, в Минэкономики Грузии подтверждали, что поезда между Баку и Тбилиси возобновят движение с 1 мая. Однако сейчас сроки вновь остаются неопределенными.

На этой неделе в азербайджанских СМИ появились фотографии скоростного поезда «Азербайджанских железных дорог» (АЖД) на железнодорожном вокзале Тбилиси. Это вызвало ожидания скорого запуска пассажирских рейсов, но в АЖД уточнили: поезд не предназначен для перевозки пассажиров и используется исключительно для технической диагностики железнодорожных путей — с целью обеспечения безопасности движения. (newsgeorgia)