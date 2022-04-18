В Азербайджане наблюдается активизация оползневых зон, что связано с обильными мартовскими снегопадами и дождями.

Об этом сказал начальник Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Али Алиев.

По его словам, оползни фиксируются в основном на территории Лянкяранского, Лерикского и Астаринского районов.

«После интенсивных осадков здесь образовалось до 14 локальных оползневых зон. Мы проводим постоянный мониторинг этих территорий. Кроме того, мы рекомендовали соответствующим ведомствам принять меры по минимизации ущерба от оползневых процессов.

Также оползни и оседания почвы наблюдаются на территории сел Гырыздехне и Кюнетгазма Губинского района.

После схода оползней в активных зонах ведутся восстановительные работы. В качестве примера можно привести работы на кладбище на плато Бадамдар.

Согласно статистике последнего времени, в целом фиксируется спад оползневой активности. Основная причина этого заключается в принятии превентивных мер», — сказал Алиев.(Trend)