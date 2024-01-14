По состоянию на 14 января 15:00, в Азербайджане продолжаются осадки, в некоторых районах идет снег.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что больше всего снега выпало в южном регионе страны. В настоящее время высота снежного покрова в Лянкяране составляет 52 см, в Билясуваре — 45 см, в Лерике — 40 см, в Ярдымлы — 35 см, в Гёйтепе — 33 см, в Астаре — 32 см.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет около 1 градуса тепла, в Нахчыванском АР — до 3 градусов мороза, в Аранских районах — до 2 градусов мороза, в горных районах — до 7 градусов мороза, в высокогорных районах. — до 10 градусов мороза.