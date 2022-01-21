«Вопрос регистрации имени ребенка в Азербайджане может регулироваться».

Об этом в интервью сказал генеральный директор Института языкознания имени Насими НАНА Надир Мамедли.

Он сказал, что вина за проблему в основном лежит на отделах регистрации брака: «Когда детям дают имя, пусть звонят и узнают значение имени. Родители иногда дают детям нелепые имена. Это может оказать негативное влияние на них в будущем».

Н.Мамедли отметил, что некоторые имена могут быть запрещены: «Мы подготовим книгу об этом. Постараемся заключить договора с отделами регистрации актов гражданского состояния. Больше всего проблем возникает с арабскими, персидскими именами».