После небольшого затишья вновь усилилась риторика о якобы критическом для Украины положении дел на фронте. И вновь заявления на сей счет озвучиваются и в самой Украине, и в западных изданиях.

Украина перешла в оборону, а россияне сейчас растягивают силы ВСУ по всему фронту. Об этом заявила бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр в интервью изданию Лига.нет.

«Их задача – истощить нас полностью и подготовиться к каким-то следующим действиям. Мы должны об этом знать, военные об этом знают, безусловно, и надо готовиться к этим вещам. Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами», – сказала Маляр.

Она уверена, что тенденция истощения РФ Украины «не просто так».

«Истощают для того, чтобы сделать следующие после этого действия. И мы должны знать и готовиться к этому», — добавила экс-замминистра обороны.

Также, по словам Маляр, по мобилизации «время популярных решений прошло».

«Время популярных решений уже прошло. Их не может уже быть в такой сложной войне… Мы должны понимать, что это долгий путь. И на этом пути есть какие-то неприятные вещи. Что у россиян просто физически больше людей, а у нас меньшая армия. У нас меньше оружия. Я откровенно не понимаю, почему мобилизация для общества – это такая страшная тема. Война вообще страшная, и во время войны будет мобилизация», – заявила бывшая замминистра.

Одновременно крупнейшая немецкая газета Bild опубликовала статью, в которой со ссылкой на информацию из правительственных кругов говорится, что Соединенные Штаты и Германия собираются вынудить главу киевского режима Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

Нынешняя цель западных союзников Киева — поставить его в «стратегически выгодную переговорную позицию», пишет издание. С этой позиции, по его данным, Киев должен вести переговоры с Москвой о своем «суверенитете и территориальной целостности».

«Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос», — сказали изданию в правительственных кругах.

Политические лидеры США и Германии не собираются напрямую убеждать Зеленского в необходимости проведения переговоров, отмечает газета. Вашингтон и Берлин, крупнейшие поставщики вооружений в Украину, намереваются снабжать Киев именно тем и именно в тех количествах, в которых ВСУ смогут удерживать нынешний фронт, но будут не в состоянии отвоевать территории.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы», — заявил Bild один из источников в германском правительстве.

Следом появляется статья в английском журнале The Economist, в которой говорится, что Россия начинает использовать свое превосходство в радиоэлектронной борьбе, а Запад, возможно, мало что может или будет делать, чтобы помочь Украине.

«Слабость Украины заключается не только в проблемах с поставками Западом танков, истребителей, ракет, батарей ПВО, артиллерии и огромного количества боеприпасов, на чем сосредоточено основное внимание, но и в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) — в том, к чему партнеры Киева до сих пор не проявляли особого интереса», отмечает журнал.

Россия многие года уделяла «огромное внимание» производству и развитию впечатляющего спектра средств РЭБ для противодействия сетевым системам НАТО, говорит Сет Джонс из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

«По данным экспертов, США тут вряд ли поддержат Киев: РЭБ подпадает под категорию передачи технологий, ограниченных режимом экспортного контроля, который жестко контролируется Госдепом. Да и возможности НАТО, по их мнению, могут быть не столь хорошими, как у России», — пишет журнал.

Но и это не всё. «Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для комплекса «Искандер-М», это дает стране возможность применять его массированно в Украине», — об этом пишет уже американский журнал Military Watch Magazine.

Авторы статьи обратили внимание, что после начала войны производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать «Искандер» без оглядки на расход боеприпасов, считает MWM.

В журнале отметили, что «эти ракеты представляют собой особый вызов для вражеской обороны не только из-за возможности нести специальные проникающие боеголовки, но и из-за способности к сложным маневрам, из-за которых их крайне сложно перехватить».

Интересно, с чем связан такой пессимизм экс-замминистра обороны Украины Анны Маляр? Действительно ли украинская армия истощена и растянута, и ее вооружения не равны по мощи российским? И о чем свидетельствуют публикации западных СМИ, которые носят какой-то пораженческий характер? Будто бы перед США и ФРГ стоит задача мягко склонить Зеленского к решению начать переговоры с Москвой.

Своим мнением о ситуации поделился с # известный украинский эксперт, директор Центра политических исследований «Пента» Володимир Фесенко:

— Все эти публикации, конечно, отражают усложнившуюся ситуацию на фронте для украинских войск. Но главная проблема не в том, о чем идет речь в упомянутых публикациях, а в катастрофической нехватке артиллерийских снарядов. Именно это и влияет в первую очередь на ситуацию на фронте. На Западе постепенно увеличивают производство артиллерийских снарядов, но, к сожалению, это происходит медленно. По РЭБ также есть проблема, но она существовала и ранее. Украина постепенно сокращает отставание от российской системы РЭБ, но здесь необходима поддержка наших международных партнеров, о чем написал в своей статье для издания The Economist командующий ВСУ Валерий Залужный. Ситуация на фронте сложная, но не катастрофичная.

Смысл упомянутых статей я вижу прежде всего в том, чтобы привлечь внимание политиков и государственных деятелей стран НАТО к проблеме, которая больше касается Запада, а не Украины. Как выяснилось, страны НАТО оказались не готовы к такой затяжной войне, которая идет в Украине. Во-вторых, вооруженные силы стран НАТО нуждаются в модернизации, а их военное производство – в существенном расширении. В этом решение проблемы, а не в переговорах с Россией.

На Западе действительно есть немало сторонников переговоров с Россией, чтобы побыстрее закончить нынешнюю войну в Украине. Но в Белом Доме, а также в руководстве ЕС и ведущих европейских стран прекрасно понимают, что Россия сейчас не собирается идти на реальные переговоры, а пытается перехватить стратегическую инициативу в военных действиях. Подталкивать Украину к переговорам прямо сейчас – большая ошибка. Это означало бы переговоры со слабых позиций, в которых Россия начнет предъявлять ультиматумы, неприемлемые для Украины. Это прекрасно понимают и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в ведущих столицах ЕС. Поэтому ни о каких переговорах именно сейчас речь не идет. Напротив, недавние визиты в Киев министров обороны США и Германии, а также командующего силами НАТО в Европе свидетельствуют о начале разработки совместной военно-политической стратегии Украины и ее международных партнеров для противодействия российской стратегии «войны на истощение». Для начала надо выправить военную ситуацию, показать России, что она не добьется перелома в войне, а потом уже начинать переговоры. Собственно, об этом говорится и в статье Bild. «Переговоры с позиции силы» — в этом действительно заключается стратегия Запада. Но этой позиции еще надо достичь.

Что касается интервью Анны Маляр, то надо принимать во внимание, что она не является военным экспертом, хотя и существенно повысила свою компетентность в военных вопросах во время работы замминистра обороны. Она озвучивает отдельные оценки от некоторых украинских военных, которых знает лично. Но делает она это слишком эмоционально и драматично. Когда она курировала информационную политику в Министерстве обороны, то занималась очень жесткой цензурой и различными ограничениями, за что ее сильно критиковали украинские и западные журналисты. Теперь ее заносит в другую крайность.