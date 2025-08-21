Возможно, война Путина против Украины действительно не война нынешнего президента США, но это война и США, и Европы, взрастивших огнедышащего трехглавого дракона, извергающего пламя войны и ввергнувшего человечество в горячий кризис.

И все будущие его войны – против Молдовы ли, или Азербайджана и Армении, либо Прибалтики и Польши — тоже их. Потому что и США, и государства Европы -демократические страны, а главная черта любой демократии – преемственность власти. А США, к тому же, и лидер свободного мира.

В странах Европы вину за последствия взращивания своими же усилиями монстра войны осознают, в США же, хоть ответственность и возлагается на предыдущих президентов, все еще отказываются считать развязанную Россией против суверенного государства Украины своей войной.

Но ведь именно один из президентов США – Билл Клинтон заставил Украину отдать свое ядерное оружие России, укрепив ее ядерный потенциал и оставив украинцев, да и все постсоветское пространство и страны Восточной Европы без защиты и главного фактора сдерживания агрессора.

Это в том числе президент США Джордж Буш-старший позволил РФ занять место сгинувшего в небытие СССР в Совете Безопасности ООН, чтобы она, пользуясь правом вето, блокировала любые резолюции как для защиты своих интересов, так и своих союзников из мира диктаторов, и противодействия и шантажа западных демократий. Это он после краха СССР способствовал стабилизации России, и даже спасал ее от неминуемого голода «ножками Буша».

Кстати, США вообще всегда вытаскивали Россию из пропасти – и в Первую мировую войну, и после революции, и в годы ее индустриализации, и во Вторую мировую войну. Но все равно нарвались на Карибский кризис и Холодную войну. И только потом президент Рональд Рейган решился на развал СССР. К сожалению, его наследие было подорвано даже президентами, избранными из рядов его партии.

Заглянувший в лучезарные глаза Путина Джордж Буш-младший увидел в них святую невинность и позволил ему источать свет на все постсоветское пространство, начав в 2008 году с Грузии.

Барак Обама, получивший Нобелевскую мира ни за что, в 2014 году смирился с аннексией Крыма, ограничившись лишь ничего не значившими для России ограниченными санкциями.

Джо Байден, хотя и был большим другом Украины, но не помог ей достаточным для отпора и изгнания врага спектром оружия, не закрыл ее небо, позволив уничтожить значительную часть гражданской и промышленной инфраструктуры, убивать и увести в неволю десятки тысяч людей, в том числе детей. Это его директор ЦРУ Уильям Бёрнс перед вторжением вел сепаратные переговоры в Кремле, обменяв Украину на отказ Путина от вторжения в Европу. А советник по нацбезопасности Джейк Салливан прилагал усилия для «спасения лица» Путина.

Дональд Трамп же еще до своего избрания, в 2023 году, в течение 6 месяцев торпедировал через свою команду в Палате Представителей выделение более чем 60 млрд долларов помощи Украине в самый разгар войны.

А Европа в начале войны ограничивалась лишь поставками 5 тысяч немецких касок, и только благодаря тогдашнему британскому премьеру Борису Джонсону смогла осознать грозящую из России опасность ей самой и мобилизоваться для оказания помощи воюющей за свободу всей Европы Украине.

Таким образом, именно совместными усилиями европейцев, Байдена и Трампа сражающаяся в одиночку против тогда еще считающейся «второй армией мира» Украина, упустила возможности победить врага.

Игнорируя, начиная с Мюнхенской конференции 2007 года, угрозы мировому порядку, исходящие от Путина, уступая России, мирясь с ее агрессией, Запад заложил фундамент под ее империалистические аппетиты.

Да, агрессором, развязавшим войну против Украины и дестабилизировавшим международный порядок, является именно Россия. Но США и Запад несут за это косвенную ответственность.

Именно США и Европа, в первую очередь подружка Путина из «Штази» госпожа Меркель, ставшая основным покупателем российских энергоресурсов и источником поступления триллионов долларов в Россию, помогли ей встать с колен и создали условия для того, чтобы осмелевшая безнаказанностью Москва бросила вызов уже всей Европе и НАТО, чтобы они «собирали манатки и убирались к границам 1997 года».

Слабые, половинчатые, запоздалые решения Белого дома и союзников и уверенность Путина, что Запад ограничится санкциями, переговорами и никогда не перейдет «красные линии» из-за опасений применения агрессором ядерного оружия, стали сопутствующей причиной российской агрессии.

А теперь, после трех с половиной лет задуманной Путиным как блицкриг войны, не сдавшуюся ценою гибели лучших своих сыновей и дочерей «второй армии мира» Украину, Дональд Трамп, добивающийся прекращения войны во что бы не стало, пытается убедить отдать без боя агрессору под оккупацию свои территории. Которые Путин так и не смог завоевать силой оружия. Причем, даже не задумываясь над тем, что станет с людьми, населяющими эти земли. Не ожидает ли их такая же жестокая месть, как и жителей Бучи, Мариуполя, Ирпеня и других городов и сел?

Навязывая свои усилия по завершению войны украинцам как большое одолжение, поскольку это не его война, игнорируя принцип преемственности.

А ведь международное право исходит из того, что обязательства и решения государства сохраняются, даже если меняется власть. США, вне зависимости от того, кто президент — Буш, Клинтон или Трамп — остаются связаны обязательствами по подписанным договорам и решениям.

США, передавшие ядерное оружие Украины России при Клинтоне по Лиссабонскому протоколу и последующему Будапештскому меморандуму 1994 г., как, впрочем, и Великобритания, обязаны были защитить Украину от нападения России. О самой РФ, тоже подписавшей этот меморандум и ставшей гарантом безопасности Украины в обмен на её безъядерный статус, и говорить не приходится. Как подтвердила история вновь, цена ее слову – грош.

Будапештский меморандум все еще в силе и США, как и Великобритания, и сегодня несут ответственность за Украину.

Поэтому, и исходя из преемственности государственной власти, аргумент Трампа «не моя война» не выдерживает критики. Да, Трамп лично не виноват, да, он предоставил Украине «джавелины» в свою первую каденцию, правда под давлением Конгресса. НО! Трамп-президент обязан вырвать Украину из пасти «людоеда», как назвал Россию Эммануэль Макрон. Любая администрация США отвечает за обязательства страны — включая провалы и уступки предыдущих президентов.

В случае Украины это означает, что Трамп (или Байден, или любой следующий президент) наследует ответственность США за Будапештский меморандум и за ту политику, которая позволила России укрепиться. Международная ответственность США остаётся неизменной. Поэтому Трамп не может отделять личную ответственность от ответственности государства. Поэтому этот его политический приём, не имеющий юридических оснований, реально не освобождает его администрацию от обязательств, и мир не воспринимает Америку отдельно от Трампа.