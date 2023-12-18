Известный международный образовательный центр EF (Education First) со штаб-квартирой в Швейцарии опубликовал результаты исследования по знанию английского языка в странах мира. Были проанализированы результаты 2,2 миллиона взрослых, сдавших стандартные тесты EF по английскому языку в 113 странах и регионах. Азербайджан занял 83-е место в мире и последнее в Европе. 83-ю строчку мы делим с Египтом.

Среди стран, которые Азербайджан опережает, стоит выделить Японию, Мексику, Таиланд и Саудовскую Аравию. И это — очень печальная статистика. Которая корнями своими уходит в советское прошлое. Вспомним, что тогда русским языком хорошо владели в Баку и Гяндже, в паре иных городов республики, но очень слабо — в сельской местности. Потому что был дефицит педагогов русского языка и литературы, готовых работать в селах и районах Азербайджана. С педагогами английского языка, ясное дело, ситуация была еще более плачевной.

Сейчас, по сути, мы видим ровно аналогичную проблему. В регионах республики по-прежнему имеет место большой недостаток высококвалифицированных преподавателей иностранных языков. Плюс, в отечественных школах есть и проблема подхода к обучению иностранным языкам. Педагоги, в большинстве своем, используют старую методику, предполагающую зубрежку, а не функциональное обучение, подразумевающую понимание сути обучаемого.

Это то, о чем эксперты в области образования кричат во весь голос уже очень давно. Но только пару лет назад Министерство образования начало менять подход к проблеме. Соответственно, все иные страны бывшего СССР, которые гораздо раньше поменяли суть образовательного процесса, сделав акцент не на зубрежке, не на запоминании того, что написано в книге, не на грамматике, а на понимании тонкостей языка, на разговорном английском, ныне значительно опережают Азербайджан в рейтингах по знанию английского языка.

Да, в последние годы очень широкое распространение в Баку и иных городах республики получили частные курсы английского языка. Но, во-первых, они не охватывают весь Азербайджан, и мы снова видим «проседание» в регионах страны. А во-вторых, имеет место иная проблема. В подавляющем большинстве случаев, репетиторы сводят свою работу к тому, чтобы подготовить абитуриентов к сдаче экзаменов в вузы.

Соответственно, снова идет процесс зубрежки, а не вникания в суть прочитанного. Да, в конечном итоге репетиторы слышат о том, что их ученики поступили в вузы и на этом основании они считают свою задачу блестяще выполненной. Но реальность такова, что жизнь не заканчивается в день поступления в азербайджанский вуз. И как только тот, кто стал студентом, сталкивается с реальностью при попытке трудоустройства в компанию, где нужен хороший уровень английского, он осознает суть проблемы.

Так, к примеру, даже молодой человек, набравший 700 баллов на вступительных экзаменах, придя к репетитору, дабы поднять свой английский, узнал о том, что его проблемы при разговоре на языке Шекспира очень глубоки и велики. Тогда как грамматику английского языка он знал неплохо. То есть, опять же, все дело было в том, что его учили зубрить, а не понимать.

Безусловно, тут многое зависит и от самого человека. Так, в свое время бурный интерес к изучению, пониманию английского языка в Швеции был вызван популярностью группы «АBBА». Они свои хиты исполняли на английском языке, а шведам захотелось понимать смысл этих песен. Так что, как видим, тут многое зависит и от желания, готовности каждого из нас углубленно подходить к изучению любого вопроса, в том числе и изучению иностранных языков.

Да, со временем эта проблема станет менее актуальной. Сама жизнь заставит большее число азербайджанцев улучшить знание английского языка. Потому что без его знания сложно рассчитывать на существенный успех в бизнесе, карьере. Да и в поездках в разные страны мира, без знания английского чувствуешь себя немым и глухим. Но в том-то и дело, что уже потеряно немало времени. Будь более правильно выстроенная сама концепция образования в нашей стране, включая изучение иностранных языков, мы бы сейчас видели совсем иные позиции Азербайджана в рейтинге Education First.