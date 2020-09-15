В Азербайджане число заразившихся коронавирусом вновь достигло трехзначной цифры

В Азербайджане выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом, 138 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались 2 пациента, анализы на COVID-19 которых оказались положительными.

В стране в общей сложности выявлено 38 517 инфицированных коронавирусом, 35 998 из которых выздоровели, 566 скончались, 1 953 продолжают лечение в больницах специального режима.

За последние сутки проведен 6 921 тестов на выявление коронавируса, за истекшее время проведено 1 020 029 тестов.