Проведенные исследования показывают, что в Азербайджане большая необходимость в учреждении объединения частных медицинских учреждений.

Об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая на общественном обсуждении по теме «Перспективные возможности в медицинском бизнесе».

По его словам, министерство считает важным создание такого объединения: «Сегодня между Министерством здравоохранения и Конфедерацией предпринимателей Азербайджана будет подписан Меморандум о сотрудничестве. Уверен, что этот меморандум внесет вклад в углубление отношений между государственным и частным секторами здравоохранения, в расширение совместного сотрудничества», — отметил министр.