Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Республикой Корея. Его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея, которая сделала государственной политикой «объединение на основе поглощения» и «единообразность системы», что противоречит нашему курсу по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы», — сказал Ким Чен Ын.

Он пояснил, что реальность вынуждает Пхеньян заново определить собственный подход к межкорейским связям. Генеральный секретарь указал, что КНДР и Республика Корея стали друг для друга «враждебными государствами», политика в отношении Юга больше не должна исходить только из того, там проживают одноплеменники.

По словам Ким Чен Ына, южнокорейские власти — всего лишь «приспешники колониальной администрации» США, обсуждение с ними вопросов объединения не соответствует национальному достоинству и статусу КНДР. «В том месте, что сегодня называется Южной Кореей, политика полностью исчезает, все их общество погрязло в культуре янки. Это всего лишь колониальное зависимое государство, которое полностью опирается на США в вопросах обороны и безопасности», — добавил он.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи подчеркнул, что необходимо фундаментально поменять принципы и направление усилий, определив новую политику и реорганизовав органы, которые занимаются связями с Южной Кореей. (ТАСС)

