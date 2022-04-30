Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные экзамены на базе общего (9-летнего) среднего образования для учащихся школ, расположенных в Насиминском, Наримановском районах Баку, Нахчыванской АР, Бардинском, Джалилабадском (II часть), Дашкесанском, Гядабейском, Гёйчайском, Гёйгёльском, Газахском, Лерикском, Сабирабадском, Хачмазском районах (II часть), городе Шеки.

Как сообщает Report, ожидалось, что в экзаменах примут участие 24 864 учащихся.

В экзамене также приняли участие девять учеников с ограниченными физическими возможностями.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов