В Азербайджане 76 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, 104 человек выписаны после выздоровления.

Информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались 2 пациента, анализы на COVID-19 которых оказались положительными.

В стране в общей сложности выявлено 38 403 инфицированных коронавирусом, 35 860 из которых выздоровели, 564 скончались, 1 979 продолжают лечение в больницах специального режима.

За последние сутки проведен 3 630 тестов на выявление коронавируса, за истекшее время проведено 1 013 108 тестов.