В Азербайджане 497 новых случаев заражения коронавирусом, 8 скончались

В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса за сутки возросло до рекордных 645 человек.
Как сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров, в Азербайджане выявлен 497 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 645, скончались восемь человек.
На сегодня в стране выявлено 27 133 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 17 805, скончались 349 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 8 334 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 263, в целом – 619 786 теста.