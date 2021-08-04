С сегодняшнего дня в Азербайджан разрешены полеты еще из 20 стран.

Как передает АПА, 2 августа Кабинет министров внес соответствующее изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

Соглагсно постановлению, с 5 августа 2021 года гражданам следующих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства разрешается въезд и выезд в Азербайджанскую Республику воздушным транспортом с учетом соответствующих требований.

Представляем список стран:

Германия; Австрия; Бельгия; Чехия; Дания; Ирландия; Испания; Швейцария; Швеция; Канада; Люксембург; Мальта; Нидерланды; Польша; Португалия; Сербия; Сингапур; Словения; Словакия и Греция.

Гражданам этих стран и постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран, а также лицам без гражданства разрешается въезд и выезд в Азербайджанскую Республику только на основании паспорта COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию против COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19) и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часов до вылета. При выезде этих лиц из Азербайджанской Республики у них не требуется ПЦР-тест на COVID-19.