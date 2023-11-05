Аэропорт Гамбурга начал принимать и отправлять рейсы после инцидента с вооруженным мужчиной, прорвавшимся в субботу на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу и через 18 часов после этого сдавшимся полиции.

«Возобновились первые взлеты и посадки. Однако сегодня по-прежнему происходят значительные отмены и задержки», — говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы аэропорта в социальной сети Х (ранее Twitter). Пассажирам рекомендуется внимательно следить за статусом рейса и при необходимости обращаться к авиаперевозчику.

Аэропорт Гамбурга был закрыт из-за проведения полицейской операции. В воскресенье было отменено 126 рейсов, в субботу — 10. 17 самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. (ТАСС)