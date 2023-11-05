В аэропорту Гамбурга освобожден ребенок, взятый в заложники 35-летним мужчиной. «Подозреваемый вместе со своей дочерью покинул автомобиль. Мужчина сдался полиции без сопротивления. Ребенок, по всей видимости, не пострадал», — сообщила полиция в соцсети Х в воскресенье, 5 ноября.

Вечером 4 ноября вооруженный мужчина протаранил шлагбаум на въезде в аэропорт на автомобиле, в котором вместе с ним находилась его четырехлетняя дочь. Ему удалось выехать на летное поле. Там он остановил автомобиль у самолета авиакомпании Turkish Airlines и потребовал возможности улететь со своей дочерью в Турцию. Пассажиров этого лайнера, уже находившихся на борту, эвакуировали.

Утром в воскресенье полиция сообщила, что, по ее сведениям, мужчина вооружен боевым огнестрельным оружием и, возможно, имеет при себе взрывные устройства неопределенного типа. Работа аэропорта была полностью остановлена. Его администрация утром в воскресенье опубликовала в соцсети X призыв ко всем пассажирам и встречающим не приближаться к воздушной гавани. Подъезды к аэропорту были перекрыты, его работа полностью остановлена.

По предварительной информации, причиной произошедшего стал спор мужчины с матерью девочки о правах опеки. Вечером 4 ноября мать сообщила в полицию о похищении ребенка. (DW)